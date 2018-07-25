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XWAMI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XWAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XWAMI.ex5.
Рис.1. Индикатор XWAMI_HTF
Торговая система на сигналах индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора Open_Oscillator_Cloud с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.
Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.Sidus
Торговля по индикаторам iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI - в качестве фильтра тренда.