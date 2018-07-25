Торговая система на сигналах индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Торговая система на сигналах индикатора Open_Oscillator_Cloud с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.