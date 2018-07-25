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Индикаторы

XWAMI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1143
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XWAMI.mq5 (18.07 KB) просмотр
XWAMI_HTF.mq5 (25.75 KB) просмотр
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Индикатор XWAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XWAMI.ex5.

Рис.1. Индикатор XWAMI_HTF

Рис.1. Индикатор XWAMI_HTF

Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec Exp_Open_Oscillator_Cloud_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора Open_Oscillator_Cloud с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Exp_XWAMI_MMRec Exp_XWAMI_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Sidus Sidus

Торговля по индикаторам iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Alligator выступает в качестве основного индикатора, а RSI - в качестве фильтра тренда.