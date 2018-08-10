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Индикаторы

Normalized RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Некоторые индикаторы работают одинаково для всех расчетных длин, некоторые - нет. RSI как раз относится ко второй группе. Хотя он и колеблется в диапазоне 0-100 (то есть он уже нормализован) и его полезность не вызывает сомнений, тем не менее, серьезные исследования не рекомендуют использовать длину более 10 при работе с RSI.

"Проблема RSI" проста: чем длиннее период расчета, тем более флетовым становится RSI. Ниже приведен пример с 50-периодным RSI:

Как мы видим, индикатор вряд ли применим к длинным расчетным периодам. Неоднократно предпринимались попытки улучшить индикатор: сглаженный RSI (частично избегает этой проблемы, но быстро теряет преимущество перед стандартным RSI), Inverse Fisher Transform of RSI (инверсивная трансформация RSI Фишера, через некоторое время тоже становится флетовым - достаточно сравнить RSI 50 и Inverse Fisher Transform для RSI 50) и некоторые другие.

Индикатор представляет еще один способ решения проблемы. Ниже приводится тот же RSI, "нормализованный" в интервале от -50 до +50:

Некоторые из проблем решены, и, самое главное, индикатор больше не становится флетовым.

PS: Рекомендуется поэкспериментировать с индикатором.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21618

Price Zone Oscillator - Floating Levels Price Zone Oscillator - Floating Levels

Эта версия индикатора Price Zone Oscillator использует плавающие уровни для поиска значительных уровней.

Price Zone Oscillator Price Zone Oscillator

PZO зависит только от одного условия: если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней, то она бычья; в противном случае - медвежья.

Normalized RSI JMA Smoothed Normalized RSI JMA Smoothed

Эта версия Normalized RSI добавляет сглаживание JMA для уменьшения волатильности и повышения информативности наклона RSI без лишних задержек.

Sigmoidal Normalized RSI Sigmoidal Normalized RSI

Cигмоидальная нормализованная версия RSI. Для сглаживания результатов используется дополнительное сглаживание по JMA.