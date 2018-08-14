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有些指标在所有计算长度上都是相同的，有些则不然。 一个非 RSI 的例子。 尽管理所当然地认为它在 0-100 范围内振荡 (因此它已经标准化)，并且无论它是否显而易见，但是每一项严肃的研究都强调不要使用长度 > 10 的 RSI。
"RSI 问题" 很简单: 计算周期越长，RSI 越钝化。 以下是 50 周期 RSI 的示例:
很明显，在如此长的计算周期内，它在原件中几乎无甚可用。 很多尝试要改变这一点: 平滑 RSI (部分避免陷阱，但它很快就失去了优于标准 RSI 的优势)，RSI 的逆费舍尔变换 (经过一段时间后也会变平 - 这里是 RSI 的比较 50 和 50 RSI 的逆费舍尔变换)，还有一些。
这是另一种可以做到的方式。 以下是上述相同 RSI 但 "常规化" 至 -50 至 +50 范围的示例:
观察到的一些问题是固有的，最重要的是，"钝化" 不再存在。
附言: 建议进行一些实验 (这种 "实验" 像往常一样)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21618
价格区域振荡器 - 浮动级别
与价格区域振荡器指标相比，此版本使用了浮动级别来发现明显级别。价格区域振荡器
价格区域振荡器 (PZO) 的公式仅取决于一个条件: 如果今天的收盘价高于昨天的收盘价，那么收盘价将具有正值 (看涨); 否则它将具有负值 (看跌)。
常规化 RSI JMA 平滑
此版本的常规化 RSI 向其添加了 JMA 平滑，以便使波动率更小，并且尝试令 RSI 的斜率更加可用而不会增加显著滞后。希格玛常规化 RSI
这是 RSI 的希格玛常规化版本。 使用额外的 JMA 平滑以产生平滑的结果。