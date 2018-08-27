请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Open_Oscillator_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1346
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Open_Oscillator_Cloud 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 Open_Oscillator_Cloud.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. Open_Oscillator_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21593
Open_Oscillator_Cloud
Open_Oscillator 指标具有彩色云的形式，并且能够更改平滑算法并按颜色显示趋势方向。DEMA_Range_Channel_Alert
当蜡烛突破指标通道时，DEMA_Range_Channel 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
Wajdyss_Ichimoku_Candle
一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 指示线，并显示为蜡烛。GBP9AM
使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。