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Choppiness Index - индикатор для MetaTrader 5
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Choppiness Index: другой способ вычисления фрактальной размерности.
Choppiness
Choppiness (волатильность) – современный индикатор, основанный на идеях теории хаоса и фрактальной геометрии. Человеком, пробудившим интерес к фрактальной геометрии, был Бенуа Мандельброт. Он показал проявления фракталов в математике и других областях человеческого знания. Проявления фрактальности можно обнаружить в облаках, волнах, листьях, отпечатках пальцев и подсолнухах, а его идеи увлекательным образом объединили математику и природу. При поддержке IBM и используя компьютерные технологии, Мандельброт смог показать, как выразить фрактальную геометрию с помощью компьютерной графики.
Большинство из нас думает, что измерения выражаются только целыми числами, например 1D, 2D и 3D. Однако в области фрактальной геометрии существуют и дробные измерения. В частности, существует ряд фрактальных размеров между 1D-линией и 2D-плоскостью. По сути, фракталы определяют размерность системы; они могут выражать разные образы, основанные на дробном характере измерения.
Австралийский трейдер Э. В. Драйсс (E. W. Dreiss) придумал, как применить фрактальную геометрию к измерению движения цен на рынках ценных бумаг. Он умело применил понятие "измерения" к графику цены. Трендовый линейный график получает измерение 1, в то время как волатильному и нетрендовому графику присваивается измерение 2. Между этими двумя значениями находятся дробные состояния и разная степень волатильности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21585
В этой версии индикатора Random Walk Index для сглаживания применяется JMA, что позволяет избежать чрезмерного количества ложных сигналов, которые генерирует оригинальный индикатор.Random Walk Index
Индикатор Random Walk Index пытается определить восходящий или нисходящий тренд на рынке. Для этого он измеряет диапазон цены за период N и его отличие от ожидаемого случайного блуждания (случайное движение вверх или вниз). Чем больше диапазон, тем сильнее тренд. RWI гласит, что кратчайшее расстояние между двумя точками является прямой линией, а чем дальше цены отклоняются от прямой линии, тем более неустойчивый и случайный характер носит рынок.
Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.Multi Averages Slopes
Индикатор Multi Averages Slopes проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд. Скользящие средние, используемые индикатором: SMA, EMA, SMMA, LWMA.