Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.

Индикатор Multi LSMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Индикатор Multi JMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних Юрика (JMA) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.