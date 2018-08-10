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Multi Averages Slopes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.
Скользящие средние, используемые индикатором:
- Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
- Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
- Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21597
Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.Choppiness Index
Choppiness Index: другой способ вычисления фрактальной размерности.
Индикатор Multi LSMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.Multi JMA Slopes
Индикатор Multi JMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних Юрика (JMA) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.