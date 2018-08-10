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Индикаторы

Multi Averages Slopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор проверяет наклоны пяти скользящих средних с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Скользящие средние, используемые индикатором:

  • Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21597

Choppiness Index - JMA Smoothed Choppiness Index - JMA Smoothed

Эта версия индикатора Choppiness использует JMA для сглаживания (чтобы было проще обнаруживать изменения наклона индекса волатильности) и уменьшения волатильности значений.

Choppiness Index Choppiness Index

Choppiness Index: другой способ вычисления фрактальной размерности.

Multi LSMA Slopes Multi LSMA Slopes

Индикатор Multi LSMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних с наименьшими квадратами (LSMA или линейное значение регрессии) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.

Multi JMA Slopes Multi JMA Slopes

Индикатор Multi JMA Slopes проверяет наклоны 5 скользящих средних Юрика (JMA) с разными периодами и складывает их, чтобы показать общий тренд.