随机漫游指数 (RWI) 是一种技术指标，尝试判断股票的价格变动是随机性的，还是统计上有显著趋势的结果。

随机漫游指数尝试通过测量 N 范围上的价格以及它与随机漫游 (随机向上或向下) 的预期差值来确定行情何时处于强势上升趋势或下降趋势。 范围越大表明趋势越强烈。 RWI 指出，两点之间的最短距离是一条直线，而且进一步的价格偏离直线，这意味着行情本质上是波动和随机的。





随机漫游指数公式

随机漫游指数确定证券是处于上升趋势还是下降趋势。 对于每个周期，通过计算高周期的以下数值的最大值来计算 RWI:

(HI - LO.n) / (ATR.1(n) * SQRT(n))

为了避免常规 随机漫游指数 倾向于产生太多信号，该版本使用 JMA 进行平滑，这显著减少了假信号的数量。