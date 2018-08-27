代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Wajdyss_Ichimoku_Indicator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1691
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Wajdyss

一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。

图例 1. wajdyss_Ichimoku_Indicator 指标

图例 1. wajdyss_Ichimoku_Indicator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21575

MFICandleKeltner_HTF MFICandleKeltner_HTF

MFICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项

Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus

基于 DEMA_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert

当蜡烛突破指标通道时，Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

CandleStop_System_Alert CandleStop_System_Alert

当蜡烛突破指标通道时，CandleStop_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。