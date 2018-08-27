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Wajdyss_Ichimoku_Indicator - MetaTrader 5脚本
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真实作者: Wajdyss
一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。
图例 1. wajdyss_Ichimoku_Indicator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21575
MFICandleKeltner_HTF
MFICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus
基于 DEMA_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。
Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。CandleStop_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，CandleStop_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。