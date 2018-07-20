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RSICandleKeltner_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RSICandleKeltner.ex5.
Рис.1. Индикатор RSICandleKeltner_HTF
Торговая система на сигналах индикатора CandleStop_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.Separate Trade
Пересечение двух iMA (Moving Average, MA) плюс раздельно для Buy и Sell настраиваются индикаторы iATR (Average True Range, ATR) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev).
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus
Торговая система на сигналах индикатора DEMA_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.