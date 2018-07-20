Торговая система на сигналах индикатора CandleStop_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Пересечение двух iMA (Moving Average, MA) плюс раздельно для Buy и Sell настраиваются индикаторы iATR (Average True Range, ATR) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev).