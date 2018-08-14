请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章。
技术分析的公理表明，除了少数例外，所有技术指标在其设计中可分为趋势或振荡 (非趋势)。 这个新的指标，即交易量区域振荡器 (VZO)，这两个问题均以解决。 John J. Murphy 在他的 "金融市场技术分析" 一书中解释说，使用振荡器有三个好处:
- 超买和超卖情况警告价格趋势过度扩张且易受攻击。
- 振荡器与价格走势之间的背离显示出市场隐藏的强弱，这在价格行为中并不明显。
- 零线的交叉可以提供重要的交易信号。
与 交易量区域振荡器 指标相比，此版本使用了浮动级别来判断趋势。
附言: 在某种动态零线上判断趋势，上下都使用 50 作为级别。 在这种情况下，您应该有这样的东西:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21551
交易量区域振荡器
交易量区域振荡器指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章，在其设计中可分为趋势和振荡 (非趋势)。WPR 蜡烛
该指标是众所周知的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 指标的变体，由 4 个 WPR 值组合成 "蜡烛" 。
合成 VIX - 平滑
平滑版的合成 VIX。QQE 消息
与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。