指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章。

技术分析的公理表明，除了少数例外，所有技术指标在其设计中可分为趋势或振荡 (非趋势)。 这个新的指标，即交易量区域振荡器 (VZO)，这两个问题均以解决。 John J. Murphy 在他的 "金融市场技术分析" 一书中解释说，使用振荡器有三个好处:

超买和超卖情况警告价格趋势过度扩张且易受攻击。

振荡器与价格走势之间的背离显示出市场隐藏的强弱，这在价格行为中并不明显。

零线的交叉可以提供重要的交易信号。

与 交易量区域振荡器 指标相比，此版本使用了浮动级别来判断趋势。

附言: 在某种动态零线上判断趋势，上下都使用 50 作为级别。 在这种情况下，您应该有这样的东西: