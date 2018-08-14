该指标是众所周知的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 指标的变体，由 4 个 WPR 值组合成 "蜡烛" 。

交易量区域振荡器指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章，在其设计中可分为趋势和振荡 (非趋势)。