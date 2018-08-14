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Heiken Ashi 是一个非常著名的指标。
实际上改进指标的变体之一是 "平滑" 版本。 平滑版本背后的逻辑很简单:
- 使用平滑/过滤/平均价格代替使用 "原始" 价格进行计算。
- 这通常会过滤掉一些假信号，并令其更易于使用。
- 此版本可以使用 4 种基本类型的平均值中的一些进行平滑:
- 简单均值 (SMA)。
- 指数均值 (EMA)。
- 平滑均值 (SMMA)。
- 线性加权均值 (LWMA)。
- 此外，您可以使用 "步幅" 过滤器 (以点值为单位) 过滤掉小于所需阈值的数值变化 (如果步幅设置为<= 0，则不使用该过滤器)。
- 与 Heiken Ashi 平滑 不同，此指标仅显示 2 个值: 趋势向上 +1，趋势向下 -1，因此适合智能系统使用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21548
Heiken Ashi 平滑
Heiken Ashi 平滑指标使用平滑/过滤/平均价格，替代了 "原始" 价格进行计算。ADXVMA 二元
ADXVMA 指标制成 "二元"，只有两个值 ("趋势" 向上 +1，"趋势" 向下 -1)。