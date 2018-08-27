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Projection_Oscillator - MetaTrader 5脚本
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Projection_Oscillator 基于 Projection_Bands。 与原版指标不同，它在具有超买/超卖级别的单独窗口中显示该指示线。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Overbought - 超买级别;
- Oversold - 超卖级别。
计算:
PO = 100 * (Close-DnBand) / (UpBand-DnBand) UpBand = Max(High, PrevHigh*SlopeHigh) DnBand = Min(Low, PrevLow*SlopeLow)
其中:
- SlopeHigh - Period 范围内最高价的回归线斜率;
- SlopeLow - Period 范围内最低价的回归线斜率。
图例 1. 投影振荡器
图例 2. 投影振荡器 + 投影波带
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21546
Projection_Bands
投影波带指标。Open_Oscillator
带信号线的市场状况指标。
RSICandleKeltner_HTF
RSICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus
基于 Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。