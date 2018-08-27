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Projection_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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Projection_Oscillator 基于 Projection_Bands。 与原版指标不同，它在具有超买/超卖级别的单独窗口中显示该指示线。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Overbought - 超买级别;
  • Oversold - 超卖级别。

计算:

PO = 100 * (Close-DnBand) / (UpBand-DnBand)
UpBand = Max(High, PrevHigh*SlopeHigh)
DnBand = Min(Low, PrevLow*SlopeLow)

其中:

  • SlopeHigh - Period 范围内最高价的回归线斜率;
  • SlopeLow - Period 范围内最低价的回归线斜率。

图例 1. 投影振荡器

图例 1. 投影振荡器

图例 2. 投影振荡器 + 投影波带

图例 2. 投影振荡器 + 投影波带

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21546

Projection_Bands Projection_Bands

投影波带指标。

Open_Oscillator Open_Oscillator

带信号线的市场状况指标。

RSICandleKeltner_HTF RSICandleKeltner_HTF

RSICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项

Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus

基于 Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。