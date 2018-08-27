基于 XPeriodCandleSystem 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。 如果有通道突破，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，持仓将立即平仓:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=96 0 ;

智能交易系统使用已编译的指标文件 XPeriodCandleSystem.ex5 进行操作。 将其放置到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。

图例 1. 图表上的交易示例

2017 年 USDJPY H4 的测试结果。

图例 2. 测试结果图表