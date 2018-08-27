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Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus - MetaTrader 5EA
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基于 XPeriodCandleSystem 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。 如果有通道突破，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，持仓将立即平仓:
input bool TimeTrade=true; //启用持仓按时间离场 input uint nTime=960; //持仓时间，以分钟为单位
智能交易系统使用已编译的指标文件 XPeriodCandleSystem.ex5 进行操作。 将其放置到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 年 USDJPY H4 的测试结果。
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21539
Momentum_Signal
基于动量，CCI，ATR，RSI 和 ADX 的信号指标。MA_Lag_Reduce
MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。
Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus
基于 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。Exp_CandleStop_System_Tm_Plus
基于 CandleStop_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。