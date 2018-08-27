EA 基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和 动量 (Momentum) 滤波器的交叉。

将 iATR (平均真实范围，ATR) 和 iStdDev (标准偏差，StdDev) 指标与两条交叉的 iMA (移动平均线，MA) 分别配置，作为单独的买入和卖出信号。

KDJ 振荡器定义何时需要搜索入场条件。

KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。