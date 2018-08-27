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IdeaTrend - MetaTrader 5脚本

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IdeaTrend 意即检查趋势定义的想法。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 计算方法;
  • Threshold - 趋势方向阈值。

计算:

Idea = (MAH - MAC) / (MAC - MAL)

其中:

MAH = MA(High, Period, Method)
MAL = MA(Low, Period, Method)
MAC = MA(Close, Period, Method)
  • 如果指标直方图超过阈值线，则趋势被视为向下，直方图柱以 红色 着色;
  • 如果指标直方图低于阈值线，则趋势被视为向上，直方图柱以 绿色 着色。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21528

独立交易 独立交易

将 iATR (平均真实范围，ATR) 和 iStdDev (标准偏差，StdDev) 指标与两条交叉的 iMA (移动平均线，MA) 分别配置，作为单独的买入和卖出信号。

移动平均线交叉 移动平均线交叉

EA 基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和 动量 (Momentum) 滤波器的交叉。

KDJ KDJ

KDJ 振荡器定义何时需要搜索入场条件。

KDJ_Averages KDJ_Averages

KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。