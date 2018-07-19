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Индикаторы

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1248
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Rj_SlidingRangeRj_Digit_System.ex5.

Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF

Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF

Crossing Moving Average Crossing Moving Average

Советник по пересечению двух iMA (Moving Average, MA) и фильтра iMomentum (Momentum).

CCI and Martin CCI and Martin

Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла.

CandleStop_System_HTF CandleStop_System_HTF

Индикатор CandleStop_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Gann_Multi_Trend Gann_Multi_Trend

Индикатор Gann_Multi_Trend определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды.