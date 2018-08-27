思路提供者: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 仅在新柱线出现时运行。 开仓量始终固定，并在 Lots 参数中设置。 Stop Loss, Take Profit 和 Trailing Stop 参数可以禁用 - 为此，将相应的值设置为 "0.0"。 最后的 Trailing Step 参数 - 尾随步幅。

使用两条移动平均线 (First 和 Second)。 交叉以非常简单的方式定义 (这不是最准确的方法，但它是最简单的方法) - 通过分析两根相邻柱线上的指标值:

if (MA_First[ 1 ]>MA_Second[ 1 ]+ExtMA_MinimumDistance && MA_First[ 2 ]<MA_Second[ 2 ]-ExtMA_MinimumDistance) ... if (MA_First[ 1 ]<MA_Second[ 1 ]-ExtMA_MinimumDistance && MA_First[ 2 ]>MA_Second[ 2 ]+ExtMA_MinimumDistance) ...

其中:

MA_First[1] - 第一条 指标柱线 #1 上的数值;

- 指标柱线 #1 上的数值; MA_First[2] - 第一条 指标柱线 #2 上的数值;

- 指标柱线 #2 上的数值; MA_Second[1] - 第二条 指标柱线 #1 上的数值;

- 指标柱线 #1 上的数值; MA_Second[2] - 第二条 指标柱线 #2 上的数值;

- 指标柱线 #2 上的数值; ExtMA_MinimumDistance - 计算指标之间最小距离的参数 (Minimum distance between MA's)。 可以完全禁用此参数: 为此，请在输入中将参数设置为 "0.0"。

然后，滤波器使用 动量 指标检查每个信号 - 检查 动量滤波器 参数覆盖。

在视觉上，这看起来如下:

EURUSD M15 上的测试: