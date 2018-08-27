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移动平均线交叉 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 仅在新柱线出现时运行。 开仓量始终固定，并在 Lots 参数中设置。 Stop Loss, Take ProfitTrailing Stop 参数可以禁用 - 为此，将相应的值设置为 "0.0"。 最后的 Trailing Step 参数 - 尾随步幅。

使用两条移动平均线 (FirstSecond)。 交叉以非常简单的方式定义 (这不是最准确的方法，但它是最简单的方法) - 通过分析两根相邻柱线上的指标值:

//--- 买入信号
   if(MA_First[1]>MA_Second[1]+ExtMA_MinimumDistance && MA_First[2]<MA_Second[2]-ExtMA_MinimumDistance)
...
//--- 卖出信号
   if(MA_First[1]<MA_Second[1]-ExtMA_MinimumDistance && MA_First[2]>MA_Second[2]+ExtMA_MinimumDistance)
...

其中:

  • MA_First[1] - 第一条 指标柱线 #1 上的数值;
  • MA_First[2] - 第一条 指标柱线 #2 上的数值;
  • MA_Second[1] - 第二条 指标柱线 #1 上的数值;
  • MA_Second[2] - 第二条 指标柱线 #2 上的数值;
  • ExtMA_MinimumDistance - 计算指标之间最小距离的参数 (Minimum distance between MA's)。 可以完全禁用此参数: 为此，请在输入中将参数设置为 "0.0"。

然后，滤波器使用 动量 指标检查每个信号 - 检查 动量滤波器 参数覆盖。

在视觉上，这看起来如下:

交叉移动平均算法

EURUSD M15 上的测试:

移动平均线交叉

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21515

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标，输入参数中有时间帧选项

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System Rj_SlidingRangeRj_Digit_System

该指标绘制超出 Rj_SlidingRangeRj_Digit 通道的蜡烛。

独立交易 独立交易

将 iATR (平均真实范围，ATR) 和 iStdDev (标准偏差，StdDev) 指标与两条交叉的 iMA (移动平均线，MA) 分别配置，作为单独的买入和卖出信号。

IdeaTrend IdeaTrend

IdeaTrend 意即检查趋势定义的想法。