该指标绘制超出 Rj_SlidingRangeRj_Digit 通道的蜡烛。

EA 基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和 动量 (Momentum) 滤波器的交叉。

将 iATR (平均真实范围，ATR) 和 iStdDev (标准偏差，StdDev) 指标与两条交叉的 iMA (移动平均线，MA) 分别配置，作为单独的买入和卖出信号。