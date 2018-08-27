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Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，应将 Rj_SlidingRangeRj_Digit_System.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF 指标

图例 1. Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21514

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System Rj_SlidingRangeRj_Digit_System

该指标绘制超出 Rj_SlidingRangeRj_Digit 通道的蜡烛。

CCI 和马丁 CCI 和马丁

EA 基于 iCCI (商品通道指数，CCI) 指标并使用马丁格尔 (翻倍加仓) 管理仓量。

移动平均线交叉 移动平均线交叉

EA 基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和 动量 (Momentum) 滤波器的交叉。

独立交易 独立交易

将 iATR (平均真实范围，ATR) 和 iStdDev (标准偏差，StdDev) 指标与两条交叉的 iMA (移动平均线，MA) 分别配置，作为单独的买入和卖出信号。