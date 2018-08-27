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3sma - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3372
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 基于使用 MODE_SMA 平均方法 (简单平均) 的三条 iMA (移动平均值，MA)指标。 它工作在逐笔报价上。
开多头仓位的信号
"MA 1", "MA 2" 和 "MA 3" 指标值取自 #0 柱线。
"MA 1" 要高于 "MA 2" MA's spread 点数, 且 "MA 2" 指标也要高于 "MA 3" MA's spread 点数:
开空头仓位的信号
"MA 1", "MA 2" 和 "MA 3" 指标值取自 #0 柱线。
"MA 1" 要低于 "MA 2" MA's spread 点数, 且 "MA 2" 指标也要低于 "MA 3" MA's spread 点数:
开仓的限制
如果此刻 EA 已由多头持仓，则忽略买入信号。 卖出信号也同样如此。
平仓
"MA 1" 和 "MA 2" 指标数值取自柱线 #0。
- 如果 "MA 1" 小于 "MA 2" 的一半 MA's spread 点数 → 平多头持仓;
- 如果 "MA 1" 高于 "MA 2" 的一半 MA's spread 点数 → 平空头持仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21495
CenterOfGravityCandle_HTF
CenterOfGravityCandle 指标，输入参数中有时间帧选项CandleStop_System_HTF
CandleStop_System 指标，输入参数中有时间帧选项
Chaikin_Volatility_Histogram
彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。一款均线 EA
EA 基于单条 iMA (移动平均线，MA) 指标信号。