思路提供者: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 基于使用 MODE_SMA 平均方法 (简单平均) 的三条 iMA (移动平均值，MA)指标。 它工作在逐笔报价上。





开多头仓位的信号

"MA 1", "MA 2" 和 "MA 3" 指标值取自 #0 柱线。

"MA 1" 要高于 "MA 2" MA's spread 点数, 且 "MA 2" 指标也要高于 "MA 3" MA's spread 点数:





开空头仓位的信号

"MA 1", "MA 2" 和 "MA 3" 指标值取自 #0 柱线。

"MA 1" 要低于 "MA 2" MA's spread 点数, 且 "MA 2" 指标也要低于 "MA 3" MA's spread 点数:





开仓的限制

如果此刻 EA 已由多头持仓，则忽略买入信号。 卖出信号也同样如此。





平仓

"MA 1" 和 "MA 2" 指标数值取自柱线 #0。