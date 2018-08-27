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EA

3sma - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路提供者: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 基于使用 MODE_SMA 平均方法 (简单平均) 的三条 iMA (移动平均值，MA)指标。 它工作在逐笔报价上。


开多头仓位的信号

"MA 1", "MA 2" 和 "MA 3" 指标值取自 #0 柱线。

"MA 1" 要高于 "MA 2" MA's spread 点数, 且 "MA 2" 指标也要高于 "MA 3" MA's spread 点数:

3sma


开空头仓位的信号

"MA 1", "MA 2" 和 "MA 3" 指标值取自 #0 柱线。

"MA 1" 要低于 "MA 2" MA's spread 点数, 且 "MA 2" 指标也要低于 "MA 3" MA's spread 点数:


开仓的限制

如果此刻 EA 已由多头持仓，则忽略买入信号。 卖出信号也同样如此。


平仓

"MA 1" 和 "MA 2" 指标数值取自柱线 #0。

  • 如果 "MA 1" 小于 "MA 2" 的一半 MA's spread 点数 → 平多头持仓;
  • 如果 "MA 1" 高于 "MA 2" 的一半 MA's spread 点数 → 平空头持仓。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21495

CenterOfGravityCandle_HTF CenterOfGravityCandle_HTF

CenterOfGravityCandle 指标，输入参数中有时间帧选项

CandleStop_System_HTF CandleStop_System_HTF

CandleStop_System 指标，输入参数中有时间帧选项

Chaikin_Volatility_Histogram Chaikin_Volatility_Histogram

彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。

一款均线 EA 一款均线 EA

EA 基于单条 iMA (移动平均线，MA) 指标信号。