Gann_Multi_Trend 指标定义了短期，中期和长期趋势。

有四个输入:

Short term period - 短期趋势计算周期;

- 短期趋势计算周期; Medium term period - 中期趋势计算周期;

- 中期趋势计算周期; Long term period - 长期趋势计算周期;

- 长期趋势计算周期; Deviation (*).

* 偏差用于区分短期，中期和长期趋势线。 它是指示线之间的点数距离。