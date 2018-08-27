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Gann_Multi_Trend 指标定义了短期，中期和长期趋势。
有四个输入:
- Short term period - 短期趋势计算周期;
- Medium term period - 中期趋势计算周期;
- Long term period - 长期趋势计算周期;
- Deviation (*).
* 偏差用于区分短期，中期和长期趋势线。 它是指示线之间的点数距离。
趋势定义原则:
- 如果当前最大值高于 Period 范围中的最大值，并且当前最小值高于 Period 范围中的最小值，则趋势向上;
- 如果当前最大值低于 Period 范围中的最大值，并且当前最小值低于 Period 范围中的最小值，则趋势向下;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21446
返回策略
使用限价买入和限价卖出挂单。 挂单网格。Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec
一款使用 Ang_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置严格的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变未来的交易量。
Waddah_Attar_Trend_Candles
基于 Waddah_Attar_Trend 直方图的蜡烛图，使用价格图表的开盘价，最高价，最低价和收盘价计算得出。Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF
Waddah_Attar_Trend_Candles 指标，输入参数中有时间帧选项