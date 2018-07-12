Есть несколько методов, с помощью которых можно сделать RSI более сглаженным (а значит, дающим меньше ложных сигналов). Один из них — фильтровать/сглаживать цены, прежде чем использовать их для расчета RSI.



Один из способов этого добиться — сглаживание Юрика, которое обеспечивает высокую чувствительность к движениям рынка. Поэтому данная версия RSI обеспечивает высокую степень сглаженности и дает меньше ложных сигналов.