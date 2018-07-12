Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI of JMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1895
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Есть несколько методов, с помощью которых можно сделать RSI более сглаженным (а значит, дающим меньше ложных сигналов). Один из них — фильтровать/сглаживать цены, прежде чем использовать их для расчета RSI.
Один из способов этого добиться — сглаживание Юрика, которое обеспечивает высокую чувствительность к движениям рынка. Поэтому данная версия RSI обеспечивает высокую степень сглаженности и дает меньше ложных сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21333
PWMA
Скользящая средняя Power weighted MAPeriod_Extreme
Сигнальный индикатор Period Extreme
Pivot oscillator - averages
Новая версия индикатора опорных точек.SuperTrend_Dot
Индикатор SuperTrend Dot