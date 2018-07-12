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Индикаторы

RSI of JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1895
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Есть несколько методов, с помощью которых можно сделать RSI более сглаженным (а значит, дающим меньше ложных сигналов). Один из них — фильтровать/сглаживать цены, прежде чем использовать их для расчета RSI.

Один из способов этого добиться — сглаживание Юрика, которое обеспечивает высокую чувствительность к движениям рынка. Поэтому данная версия RSI обеспечивает высокую степень сглаженности и дает меньше ложных сигналов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21333

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