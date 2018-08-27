代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DirectCandlesCounter_Candle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1095
等级:
(12)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

蜡烛形式的DirectCandlesCounter 指标。 在连续出现几根单向蜡烛的情况下，指标以对应于蜡烛方向的颜色绘制当前蜡烛。

图例 1. DirectCandlesCounter_Candle 指标

图例 1. DirectCandlesCounter_Candle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21390

DirectCandlesCounter DirectCandlesCounter

指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。

DEMA_Range_Channel_HTF DEMA_Range_Channel_HTF

DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项

Wildhog Wildhog

Wildhog 指标