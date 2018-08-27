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DirectCandlesCounter_Candle - MetaTrader 5脚本
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蜡烛形式的DirectCandlesCounter 指标。 在连续出现几根单向蜡烛的情况下，指标以对应于蜡烛方向的颜色绘制当前蜡烛。
图例 1. DirectCandlesCounter_Candle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21390
DirectCandlesCounter
指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知Arttrader_v1_5
EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。
DEMA_Range_Channel_HTF
DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项Wildhog
Wildhog 指标