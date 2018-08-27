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CloseProfit v2 - MetaTrader 5EA

cmillion | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路提供者: Vladimir Khlystov

mq5 代码作者 - barabashkakvn

如果利润达到 "Profit Close" 或损失达到 "Loss Close" 时，所有持仓都被平仓，而挂单则被删除。

"All Symbols" 参数负责处理所有品种或仅处理当前品种:

  • 如果 "All Symbols" 位 "true", 则 EA 处理所有品种
  • 如果 "All Symbols" 为 "false", 则 EA 仅适用于当前品种

"magic number" 参数是 EA 的独有 ID: 如果设置为 "0"，则 EA 处理任何魔幻数字的订单和持仓。

在测试器中启动时 (在可视模式下)，启用演示模式: 打开买入仓位并下达限价买入挂单:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21384

SimplePivot SimplePivot

一个简单的枢轴。 没有使用止损和止盈。

Ozymandias_System_HTF Ozymandias_System_HTF

Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。

DirectCandlesCounter DirectCandlesCounter

指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知