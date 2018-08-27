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CloseProfit v2 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Vladimir Khlystov。
mq5 代码作者 - barabashkakvn。
如果利润达到 "Profit Close" 或损失达到 "Loss Close" 时，所有持仓都被平仓，而挂单则被删除。
"All Symbols" 参数负责处理所有品种或仅处理当前品种:
- 如果 "All Symbols" 位 "true", 则 EA 处理所有品种
- 如果 "All Symbols" 为 "false", 则 EA 仅适用于当前品种
"magic number" 参数是 EA 的独有 ID: 如果设置为 "0"，则 EA 处理任何魔幻数字的订单和持仓。
在测试器中启动时 (在可视模式下)，启用演示模式: 打开买入仓位并下达限价买入挂单:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21384
SimplePivot
一个简单的枢轴。 没有使用止损和止盈。Ozymandias_System_HTF
Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项
Arttrader_v1_5
EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。DirectCandlesCounter
指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知