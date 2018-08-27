思路提供者: Vladimir Khlystov。

mq5 代码作者 - barabashkakvn。

如果利润达到 "Profit Close" 或损失达到 "Loss Close" 时，所有持仓都被平仓，而挂单则被删除。

"All Symbols" 参数负责处理所有品种或仅处理当前品种:

如果 " All Symbols " 位 " true ", 则 EA 处理所有品种

" 位 " ", 则 EA 处理所有品种 如果 "All Symbols" 为 "false", 则 EA 仅适用于当前品种

"magic number" 参数是 EA 的独有 ID: 如果设置为 "0"，则 EA 处理任何魔幻数字的订单和持仓。

在测试器中启动时 (在可视模式下)，启用演示模式: 打开买入仓位并下达限价买入挂单: