Индикатор-осциллятор Индекс изменчивости рынка (Choppiness Index) предназначен для оценки ситуации на рынке. Выделяет три состояния:

тренд флет неустойчивая консолидация

Значения ниже 38.2 указывают на трендовое состояние рынка, значения выше 61.8 указывают на флет. Значения, близкие к 100 указывают на изменчивую консолидацию. Чем ниже значение осциллятора, тем более выражена трендовая составляющая на рынке.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Trend level - уровень границы тренда

- уровень границы тренда Choppiness level - уровень границы флета

- уровень границы флета Consolidation level - уровень границы консолидации