Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Choppiness_Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1630
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Индекс изменчивости рынка (Choppiness Index) предназначен для оценки ситуации на рынке. Выделяет три состояния:
- тренд
- флет
- неустойчивая консолидация
Значения ниже 38.2 указывают на трендовое состояние рынка, значения выше 61.8 указывают на флет. Значения, близкие к 100 указывают на изменчивую консолидацию.Чем ниже значение осциллятора, тем более выражена трендовая составляющая на рынке.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Trend level - уровень границы тренда
- Choppiness level - уровень границы флета
- Consolidation level - уровень границы консолидации
Расчёт:
CI = 100.0 * log10( SumATR / ( MaxHigh - MinLow)) / log10X
где:
log10X = log10(Period)
ATR = ATR(1)
SumATR - сумма ATR за период Period
MaxHigh - максимальное значение High в диапазоне Period
MinLow- максимальное значение Low в диапазоне Period
Choppiness_IndexH
Индикатор Choppiness Index HistogramAOCCI
Советник на основе двух индикаторов: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iAO (Awesome Oscillator, AO)