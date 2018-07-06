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Индикаторы

Choppiness_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор Индекс изменчивости рынка (Choppiness Index) предназначен для оценки ситуации на рынке. Выделяет три состояния:

  1. тренд
  2. флет
  3. неустойчивая консолидация

Значения ниже 38.2 указывают на трендовое состояние рынка, значения выше 61.8 указывают на флет. Значения, близкие к 100 указывают на изменчивую консолидацию.

Чем ниже значение осциллятора, тем более выражена трендовая составляющая на рынке.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Trend level - уровень границы тренда
  • Choppiness level - уровень границы флета
  • Consolidation level - уровень границы консолидации

Расчёт:

CI = 100.0 * log10( SumATR / ( MaxHigh - MinLow)) / log10X

где:

log10X = log10(Period)
ATR = ATR(1)
SumATR - сумма ATR за период Period
MaxHigh - максимальное значение High в диапазоне Period
MinLow- максимальное значение Low в диапазоне Period

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Советник на основе двух индикаторов: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iAO (Awesome Oscillator, AO)