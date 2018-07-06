Индикатор-осциллятор Индекс изменчивости рынка (Choppiness Index) предназначен для оценки ситуации на рынке. Выделяет три состояния:

Данный индикатор выполнен в виде осциллятора-гистограммы с нулевой центральной точкой.

Индикатор сигнализирует о состоянии рынка разным цветом столбцов гистограммы:

Значения ниже -11.8 указывают на трендовое состояние рынка, значения выше 11.8 указывают на флет. Значения, близкие к 50 указывают на изменчивую консолидацию.

Чем меньше значение осциллятора в отрицательной зоне, тем более выражена трендовая составляющая на рынке.