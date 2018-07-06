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Choppiness_IndexH - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Индекс изменчивости рынка (Choppiness Index) предназначен для оценки ситуации на рынке. Выделяет три состояния:
- тренд
- флет
- неустойчивая консолидация
Данный индикатор выполнен в виде осциллятора-гистограммы с нулевой центральной точкой.
Индикатор сигнализирует о состоянии рынка разным цветом столбцов гистограммы:
- Тренд отображается зелёным цветом
- Зарождение/затухание тренда отображается бледно-зелёным цветом
- Переход от тренда к флету и от флета к тренду отображается бледно-синим цветом
- Флет отображается синим цветом
- Неустойчивая консолидация - красным
Значения ниже -11.8 указывают на трендовое состояние рынка, значения выше 11.8 указывают на флет. Значения, близкие к 50 указывают на изменчивую консолидацию.
Чем меньше значение осциллятора в отрицательной зоне, тем более выражена трендовая составляющая на рынке.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Trend level - уровень границы тренда
- Choppiness level - уровень границы флета
- Consolidation level - уровень границы консолидации
Расчёт:
CI = 100.0 * log10( SumATR / ( MaxHigh - MinLow)) / log10X - 50.0
где:
log10X = log10(Period)
ATR = ATR(1)
SumATR - сумма ATR за период Period
MaxHigh - максимальное значение High в диапазоне Period
MinLow- максимальное значение Low в диапазоне Period
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