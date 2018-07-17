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Choppiness_Index - MetaTrader 5脚本

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色度指数振荡器旨在评估行情状况。 它辨别三种状况:

  1. 趋势
  2. 横盘
  3. 不稳定的盘整

低于 38.2 的数值表示行情处于趋势，而高于 61.8 的数值表示行情处于横盘。 接近 100 的数值表示不稳定的盘整。

振荡器数值越低，趋势分量在行情上的份额越多。

该指标有四个配置参数:

  • Period - 计算周期
  • Trend level - 趋势边界级别
  • Choppiness level - 横盘边界级别
  • Consolidation level - 盘整边界级别

计算:

CI = 100.0 * log10( SumATR / ( MaxHigh - MinLow)) / log10X

其中:

log10X = log10(Period)
ATR = ATR(1)
SumATR - Period 内的 ATR 合计
MaxHigh - Period 内最高价的最大值
MinLow- Period 内最低价的最小值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21339

ButtMA ButtMA

巴特沃思 (Butterworth) 均线指标

AB AB

加速波带指标

Choppiness_IndexH Choppiness_IndexH

色度指数直方图指标

Exp_GStopLoss_Tm Exp_GStopLoss_Tm

一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总亏损超过输入中指定的止损级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓