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色度指数振荡器旨在评估行情状况。 它辨别三种状况:
- 趋势
- 横盘
- 不稳定的盘整
低于 38.2 的数值表示行情处于趋势，而高于 61.8 的数值表示行情处于横盘。 接近 100 的数值表示不稳定的盘整。振荡器数值越低，趋势分量在行情上的份额越多。
该指标有四个配置参数:
- Period - 计算周期
- Trend level - 趋势边界级别
- Choppiness level - 横盘边界级别
- Consolidation level - 盘整边界级别
计算:
CI = 100.0 * log10( SumATR / ( MaxHigh - MinLow)) / log10X
其中:
log10X = log10(Period) ATR = ATR(1) SumATR - Period 内的 ATR 合计 MaxHigh - Period 内最高价的最大值 MinLow- Period 内最低价的最小值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21339
Choppiness_IndexH
色度指数直方图指标Exp_GStopLoss_Tm
一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总亏损超过输入中指定的止损级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓