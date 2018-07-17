基于时间序列的平均最高价和最低价的两条移动平均值 AbsolutelyNoLagLwma 形成的通道，并按趋势标记相关颜色。 顺势的烛条颜色明亮，而逆势烛条颜色暗淡。









图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel