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AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel.mq5 (25.65 KB) 预览
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基于时间序列的平均最高价和最低价的两条移动平均值 AbsolutelyNoLagLwma 形成的通道，并按趋势标记相关颜色。 顺势的烛条颜色明亮，而逆势烛条颜色暗淡。


图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21308

Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF

Rj_SlidingRangeRj_Digit 指标，输入参数中有时间帧选项

Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF

Bear_Bulls_Power_Period_Candle 指标，输入参数中有时间帧选项

AATR AATR

双重平均真实范围指标

Adaptable_RSI Adaptable_RSI

一款可配置的 RSI