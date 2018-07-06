Индикатор Ang_Zad_C_Hist_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор Bear_Bulls_Power_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".