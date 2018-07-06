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Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Bear_Bulls_Power_Period_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Bear_Bulls_Power_Period_Candle.ex5.
Рис.1. Индикатор Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF
Индикатор Bear_Bulls_Power_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахAng_Zad_C_Hist_Candle_HTF
Индикатор Ang_Zad_C_Hist_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахBollinger Band Two MA and ZigZag
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