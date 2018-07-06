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Индикаторы

Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1542
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Bear_Bulls_Power_Period_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Bear_Bulls_Power_Period_Candle.ex5.

Рис.1. Индикатор Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF

Рис.1. Индикатор Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF

Bear_Bulls_Power_Candle_HTF Bear_Bulls_Power_Candle_HTF

Индикатор Bear_Bulls_Power_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF

Индикатор Ang_Zad_C_Hist_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Bollinger Band Two MA and ZigZag Bollinger Band Two MA and ZigZag

Советник использует индикатор iBands (Bollinger Bands, BB), два iMA (Moving Average, MA) с разных таймфреймов и пользовательский индикатор "ZigZag".