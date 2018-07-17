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布林带+两条均线+之字折线 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: seolink74。
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
智能交易系统使用 iBands (布林带，BB)，两条不同时间帧的 iMA (移动平均线，MA) 和自定义之字折线指标。
从 2016 年开始测试 EURUSD，H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21300
Ang_Zad_C_HTF
Ang_Zad_C 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色Ang_Zad_C_Hist_HTF
Ang_Zad_C_Hist 指标，输入参数中有时间帧选项