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布林带+两条均线+之字折线 - MetaTrader 5EA

seolink74 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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思路提供者: seolink74

MQL5 代码开发者: barabashkakvn

智能交易系统使用 iBands (布林带，BB)，两条不同时间帧的 iMA (移动平均线，MA) 和自定义之字折线指标。

从 2016 年开始测试 EURUSD，H1:

布林带+两条均线+之字折线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21300

自动 ADX 自动 ADX

基于 iADX (平均方向运动指数，ADX) 指标的智能交易系统。

CCFp EA CCFp EA

基于集群指标 CCFp (复杂通用框架百分比) 的智能交易系统

Ang_Zad_C_HTF Ang_Zad_C_HTF

Ang_Zad_C 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色

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