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TCF - MetaTrader 5脚本

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TCF (趋势延续因子) 振荡器的开发是为了帮助辨别行情的趋势和方向。 它由 M.H. 提出。 Pee 在 "股票与商品" 杂志中发表了一篇名为《Trend Continuation Factor - 趋势延续因子》的文章。

它有三个可配置参数:

  • ROC period - ROC (变化率) 计算周期;
  • Smoothing period - 平滑周期;
  • Applied price - 计算所用价格类型。

指标线在零点上方的数值增长表明是一个趋势:

  • 红线 - 下行趋势;
  • 绿线 - 上行趋势。

如果两条线都有负值，则意味着行情处于盘整状态。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21267

Self_Adjusting_RSI Self_Adjusting_RSI

自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。

RP RP

RP (范围位置) 指标显示在前 N 个周期内达到的价位范围 (从最低价到最高价)。

TTF TTF

TTF (趋势触发因子) 振荡器是作为辨别行情趋势和逆转的方法而开发的。

VC VC

VC (拉瑞·威廉姆斯的波动率通道) 指标。