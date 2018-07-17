TCF (趋势延续因子) 振荡器的开发是为了帮助辨别行情的趋势和方向。 它由 M.H. 提出。 Pee 在 "股票与商品" 杂志中发表了一篇名为《Trend Continuation Factor - 趋势延续因子》的文章。

它有三个可配置参数:

ROC period - ROC (变化率) 计算周期;

- ROC (变化率) 计算周期; Smoothing period - 平滑周期;

- 平滑周期; Applied price - 计算所用价格类型。