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TCF (趋势延续因子) 振荡器的开发是为了帮助辨别行情的趋势和方向。 它由 M.H. 提出。 Pee 在 "股票与商品" 杂志中发表了一篇名为《Trend Continuation Factor - 趋势延续因子》的文章。
它有三个可配置参数:
- ROC period - ROC (变化率) 计算周期;
- Smoothing period - 平滑周期;
- Applied price - 计算所用价格类型。
指标线在零点上方的数值增长表明是一个趋势:
- 红线 - 下行趋势;
- 绿线 - 上行趋势。
如果两条线都有负值，则意味着行情处于盘整状态。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21267
Self_Adjusting_RSI
自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。RP
RP (范围位置) 指标显示在前 N 个周期内达到的价位范围 (从最低价到最高价)。