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Tom_Demark_Moving_Average - MetaTrader 5脚本
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Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。
它有两个可配置的参数:
- Trend period - 识别趋势的周期;
- SMA period - 计算周期。
操作算法
- 首先确定可能的趋势。 如果在趋势周期内当前的最低价 (看涨趋势) 或最高价 (看跌趋势) 高于 (最低价) 或低 (最高价) 前一个最低价或最高价 (默认为 12 根柱线)，意即看跌/看涨的压力减少，趋势有可能上行/下行;
- 只要满足条件 1，TD MA 会在四根柱线内绘制上行/下行趋势线。 如果在四根柱线内确定了趋势周期内的下一个价格最小值/最大值，则 TD MA 将继续接下来的四根柱线;
- 如果不满足看涨或看跌趋势的条件，则以最后趋势线的颜色绘制水平线。
- TD MA = SMA(SMA period, PRICE_LOW) - 看涨趋势;
- TD MA = SMA(SMA period, PRICE_HIGH) - 看跌趋势。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21254
Stochastic_Bar
一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。弹弓
弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。
Zero_Lag_TEMA
零滞后三重指数移动平均线指标。Adaptable_CCI
Adaptable_CCI 振荡器。 除了计算价格类型和周期外，该指标与标准指标不同，允许您更改参数，例如计算范围，修正系数和平滑方法。