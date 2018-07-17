一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。

弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。