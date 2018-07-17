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TVB (柱线的真实数值) 能够给出市场健康程度。 Rex 振荡器是 TVB 数值的移动平均线。
Rex 振荡器指示线在下跌行情时为正数，表示上行逆转。
类似地，上涨行情时该线为负数，表示下跌逆转。
此外，Rex 振荡器和信号线可用作警告信号。
该指标有四个配置参数:
- Rex period - 振荡器指示线的计算周期;
- Rex method - 振荡器指示线的计算方法;
- Signal period - 信号线计算周期;
- Signal method - 信号线的计算方法。.
计算:
Rex = MA(TVB, Rex period, Rex method) Signal = MA(Rex, Signal period, Signal method)
其中:
TVB = 3*Close - (Low + Open + High)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21247
PDI
PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。Rj_SlidingRange_Cloud
Rj_SlidingRange 指标以 DRAW_FILLING 样式制作颜色背景，令其在许多情况下更具说明性。
Rj_SlidingRangeRj_Digit
Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。弹弓
弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。