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Rex - MetaTrader 5脚本

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Rex.mq5 (10.55 KB) 预览
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TVB (柱线的真实数值) 能够给出市场健康程度。 Rex 振荡器是 TVB 数值的移动平均线。

Rex 振荡器指示线在下跌行情时为正数，表示上行逆转。

类似地，上涨行情时该线为负数，表示下跌逆转。

此外，Rex 振荡器和信号线可用作警告信号。

该指标有四个配置参数:

  • Rex period - 振荡器指示线的计算周期;
  • Rex method - 振荡器指示线的计算方法;
  • Signal period - 信号线计算周期;
  • Signal method - 信号线的计算方法。.

计算:

Rex = MA(TVB, Rex period, Rex method)
Signal = MA(Rex, Signal period, Signal method)

其中:

TVB = 3*Close - (Low + Open + High)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21247

PDI PDI

PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。

Rj_SlidingRange_Cloud Rj_SlidingRange_Cloud

Rj_SlidingRange 指标以 DRAW_FILLING 样式制作颜色背景，令其在许多情况下更具说明性。

Rj_SlidingRangeRj_Digit Rj_SlidingRangeRj_Digit

Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。

弹弓 弹弓

弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。