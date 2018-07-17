PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。 如果价格差值为正数，则在当前烛条的最低价位置标记。 如果是负数 - 则在最高价位置。

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