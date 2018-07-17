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PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。 如果价格差值为正数，则在当前烛条的最低价位置标记。 如果是负数 - 则在最高价位置。
指标必须配置输入:
- Price difference - 价格差值阈值;
- Applied price - 计算所用价格类型。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21246
Rj_SlidingRange_Cloud
Rj_SlidingRange 指标以 DRAW_FILLING 样式制作颜色背景，令其在许多情况下更具说明性。Rj_RMA_HTF
Rj_RMA 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。
Rex
行情可能反转的指标，基于真实柱线数值 (柱线的真实数值)。Rj_SlidingRangeRj_Digit
Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。