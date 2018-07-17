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CI - MetaTrader 5脚本

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CI (拥塞标识符) 指标。 它显示有多少根以前的柱线价格处于当前柱线收盘价 +/- Delta 点数所形成的通道内。 它还显示计数器值阈值级别，并标记计数器高于或低于该级别的位置。

该指标有三个可配置参数:

  • Period - 计算周期;
  • Delta - 从价格上移/下移的点数，形成通道宽度;
  • Level - 通道内的柱线阈值水平。

计算:

CI = count

其中:

  • count - Close+Delta - Close-Delta 通道内柱线数量。

信号:

如果 PrevCI < LevelCI > Level:

Out = Level

如果 PrevCI > LevelCI < Level: 

In = Level
  • Out - 超出 Level 的信号;
  • In - 超过 Level 后又返回其内的信号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21225

RoundPrice-Ext_HTF RoundPrice-Ext_HTF

RoundPrice-Ext 指标，其输入参数中有时间帧选项。

Exp_BykovTrend_ColorX2MA Exp_BykovTrend_ColorX2MA

在一个 EA 内使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统。

DI_Cluster DI_Cluster

DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。

EMA_With_Trend_Adjustment EMA_With_Trend_Adjustment

EMA_With_Trend_Adjustment - 一条带指数平滑并经趋势分量校正的移动平均线。