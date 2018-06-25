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Индикаторы

Step Chart Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".

По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отображает значения в отдельном окне в виде гистограммы (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21202

Step Chart Step Chart

Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".

Volatility Pivot Volatility Pivot

Индикатор Volatility Pivot рассчитывает "развороты" (линии поддержки/сопротивления) на основе волатильности ATR по текущему символу и таймфрейму.

Step Chart Separate Step Chart Separate

По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отражает значения в отдельном окне (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).

CCI Squeeze CCI Squeeze

Комбинация двух хорошо известных индикаторов (CCI и Moving Average), которая позволяет оценить силу текущего рыночного тренда.