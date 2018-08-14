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Jamie Saettele 于 2009 年 3 月在 SFO 杂志撰写的文章 "像杰西·利弗莫尔交易股票一样交易外汇" 中描述了枢纽点。
利弗莫尔的策略基于他所谓的 "枢纽点"。 今天大多数交易者都知道枢纽点，并且许多交易者使用某种形式的枢纽点 (其数量太多无法计算) 来辨别支撑和阻力，这有助于入场和离场交易。 利弗莫尔是第一个提到枢纽概念的交易员。 如果他不是第一个，那么他肯定是首倡者之一。
利弗莫尔将枢纽点定义为巨量成交的那些天。 经过长时间的酝酿之后，交易量显著增加对于他来说是行情主要走势即将结束的关键信号。 他不会立即将持仓清空，而是等待市场滚动并确认他所看到的是他所谓的逆转枢纽点。 在趋势结束时，逆转枢纽点今天可称为吹爆顶部或恐慌底部。
然而，并非所有枢纽点都会导致逆转。 巨量交易通常不仅存在于重大走势的末端，而且也存在于趋势的中间。 您要亲眼看一看股票图表。 例如，如果发生巨量交易并且所讨论的行情没有立即逆转 (或立即反弹)，则可能已经发生了持续枢纽点。 当一个持续的枢纽点发生时，利弗莫尔会加仓或建仓。
由于计算取决于 ATR (平均真实范围)，因此参数很简单:
- 回顾周期，nnn 根柱线上最大 ATR 值。
- 使用 ATR (平均真实范围 )的 ATR 周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21184
美元 指数 (USDX, DXY, DX) 是美元相对于一篮子外币汇率的指数 (或衡量标准)，通常被称为美元篮子。 贸易伙伴的货币。 当美国指数上涨时 与其它货币相比，美元获得 "升值" (价值)。美元指数蜡烛
与美元指数指标相比，这个版本有点不同: 它不光显示一个数值，而是在单独的窗口中将美元指数的 "开盘价"，"收盘价"，"最高价" 和 "最低价" 显示为蜡烛。 通过这种方式，您可以看到美元指数内部柱线的波动也在发生变化，并且它显示的数值更接近于我们正常设想的指数形成方式。