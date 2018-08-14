代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

枢纽点 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3062
等级:
(27)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Jamie Saettele 于 2009 年 3 月在 SFO 杂志撰写的文章 "像杰西·利弗莫尔交易股票一样交易外汇" 中描述了枢纽点。

利弗莫尔的策略基于他所谓的 "枢纽点"。 今天大多数交易者都知道枢纽点，并且许多交易者使用某种形式的枢纽点 (其数量太多无法计算) 来辨别支撑和阻力，这有助于入场和离场交易。 利弗莫尔是第一个提到枢纽概念的交易员。 如果他不是第一个，那么他肯定是首倡者之一。

利弗莫尔将枢纽点定义为巨量成交的那些天。 经过长时间的酝酿之后，交易量显著增加对于他来说是行情主要走势即将结束的关键信号。 他不会立即将持仓清空，而是等待市场滚动并确认他所看到的是他所谓的逆转枢纽点。 在趋势结束时，逆转枢纽点今天可称为吹爆顶部或恐慌底部。

然而，并非所有枢纽点都会导致逆转。 巨量交易通常不仅存在于重大走势的末端，而且也存在于趋势的中间。 您要亲眼看一看股票图表。 例如，如果发生巨量交易并且所讨论的行情没有立即逆转 (或立即反弹)，则可能已经发生了持续枢纽点。 当一个持续的枢纽点发生时，利弗莫尔会加仓或建仓。

由于计算取决于 ATR (平均真实范围)，因此参数很简单:

  • 回顾周期，nnn 根柱线上最大 ATR 值。
  • 使用 ATR (平均真实范围 )的 ATR 周期。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21184

美元指数 美元指数

美元 指数 (USDX, DXY, DX) 是美元相对于一篮子外币汇率的指数 (或衡量标准)，通常被称为美元篮子。 贸易伙伴的货币。 当美国指数上涨时 与其它货币相比，美元获得 "升值" (价值)。

美元指数蜡烛 美元指数蜡烛

与美元指数指标相比，这个版本有点不同: 它不光显示一个数值，而是在单独的窗口中将美元指数的 "开盘价"，"收盘价"，"最高价" 和 "最低价" 显示为蜡烛。 通过这种方式，您可以看到美元指数内部柱线的波动也在发生变化，并且它显示的数值更接近于我们正常设想的指数形成方式。

波动率枢纽点 波动率枢纽点

波动率枢纽点指标根据当前品种/时间帧的平均真实范围计算的波动率来计算 "枢纽" (支撑/阻力线)。

步幅图表 步幅图表

步幅图表指标监控价格变化 (以点数) 并根据该数值判断是否已经制成了新的 "步幅"。