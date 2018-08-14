Jamie Saettele 于 2009 年 3 月在 SFO 杂志撰写的文章 "像杰西·利弗莫尔交易股票一样交易外汇" 中描述了枢纽点。

利弗莫尔的策略基于他所谓的 "枢纽点"。 今天大多数交易者都知道枢纽点，并且许多交易者使用某种形式的枢纽点 (其数量太多无法计算) 来辨别支撑和阻力，这有助于入场和离场交易。 利弗莫尔是第一个提到枢纽概念的交易员。 如果他不是第一个，那么他肯定是首倡者之一。

利弗莫尔将枢纽点定义为巨量成交的那些天。 经过长时间的酝酿之后，交易量显著增加对于他来说是行情主要走势即将结束的关键信号。 他不会立即将持仓清空，而是等待市场滚动并确认他所看到的是他所谓的逆转枢纽点。 在趋势结束时，逆转枢纽点今天可称为吹爆顶部或恐慌底部。

然而，并非所有枢纽点都会导致逆转。 巨量交易通常不仅存在于重大走势的末端，而且也存在于趋势的中间。 您要亲眼看一看股票图表。 例如，如果发生巨量交易并且所讨论的行情没有立即逆转 (或立即反弹)，则可能已经发生了持续枢纽点。 当一个持续的枢纽点发生时，利弗莫尔会加仓或建仓。

由于计算取决于 ATR (平均真实范围)，因此参数很简单: