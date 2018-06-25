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Dollar Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.
Индекс рассчитывается и публикуется ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), под зарегистрированной торговой маркой "U.S. Dollar Index".
Это взвешенное геометрическое среднее стоимости доллара по отношению к следующим выбранным валютам:
- Евро (EUR), вес 57.6%.
- Японская иена (JPY), вес 13.6%.
- Фунт стерлингов (GBP), вес 11.9%.
- Канадский доллар (CAD), вес 9.1%.
- Шведская крона (SEK), вес 4.2%.
- Швейцарский франк (CHF), вес 3.6%.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21179
Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Основан на индикаторе SymbolX, но используются четыре цены для расчета: OHLC вместо одной цены Close.SymbolX
Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Для расчета индекса используются цены Close шести валютных пар.
Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.Volatility Pivot
Индикатор Volatility Pivot рассчитывает "развороты" (линии поддержки/сопротивления) на основе волатильности ATR по текущему символу и таймфрейму.