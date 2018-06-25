Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.



Индекс рассчитывается и публикуется ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), под зарегистрированной торговой маркой "U.S. Dollar Index".

Это взвешенное геометрическое среднее стоимости доллара по отношению к следующим выбранным валютам: