美元 指数 (USDX, DXY, DX) 是美元相对于一篮子外币汇率的指数 (或衡量标准)，通常被称为美元篮子。 贸易伙伴的货币。 当美国指数上涨时 与其它货币相比，美元获得 "升值" (价值)。

该指数由 ICE (Intercontinental Exchange, Inc. 国际外汇公司) 维护和发布，注册商标为 "U.S. Dollar Index"。

它是美元价值相对于以下选择货币的加权几何平均数: