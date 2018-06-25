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Dollar Index Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера
стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая
часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс
растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.
Индекс рассчитывается и публикуется ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), под зарегистрированной торговой маркой "U.S. Dollar Index".
Это взвешенное геометрическое среднее стоимости доллара по отношению к следующим выбранным валютам:
- Евро (EUR), вес 57.6%.
- Японская иена (JPY), вес 13.6%.
- Фунт стерлингов (GBP), вес 11.9%.
- Канадский доллар (CAD), вес 9.1%.
- Шведская крона (SEK), вес 4.2%.
- Швейцарский франк (CHF), вес 3.6%.
Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21178
Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.SymbolX_Candle
Индикатор рассчитывает индекс заданной валюты, используя индекс доллара США. Основан на индикаторе SymbolX, но используются четыре цены для расчета: OHLC вместо одной цены Close.
Индикатор Volatility Pivot рассчитывает "развороты" (линии поддержки/сопротивления) на основе волатильности ATR по текущему символу и таймфрейму.Step Chart
Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".