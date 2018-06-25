Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.



Индекс рассчитывается и публикуется ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), под зарегистрированной торговой маркой "U.S. Dollar Index".

Это взвешенное геометрическое среднее стоимости доллара по отношению к следующим выбранным валютам:

Евро (EUR), вес 57.6%.

Японская иена (JPY), вес 13.6%.

Фунт стерлингов (GBP), вес 11.9%.

Канадский доллар (CAD), вес 9.1%.

Шведская крона (SEK), вес 4.2%.

Швейцарский франк (CHF), вес 3.6%.

Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.

