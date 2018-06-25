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Индикаторы

Volatility Pivot - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Индикатор Volatility Pivot рассчитывает "развороты" (линии поддержки/сопротивления) на основе волатильности ATR по текущему символу и таймфрейму.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21185

Dollar Index Candles Dollar Index Candles

Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.

Dollar Index Dollar Index

Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.

Step Chart Step Chart

Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".

Step Chart Histogram Step Chart Histogram

По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отображает значения в отдельном окне в виде гистограммы (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).