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Volatility Pivot - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volatility Pivot рассчитывает "развороты" (линии поддержки/сопротивления) на основе волатильности ATR по текущему символу и таймфрейму.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21185
Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.Dollar Index
Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.
Индикатор Step Chart отражает изменение цены (в пипсах) и, в соответствии с этим, определяет, был ли сделан новый "шаг".Step Chart Histogram
По сравнению с индикатором Step Chart, эта версия отображает значения в отдельном окне в виде гистограммы (и более наглядно позволяет увидеть изменение тренда).