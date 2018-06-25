Эта версия немного отличается от индикатора Dollar Index: вместо того, чтобы отображать только одно значение, он показывает "open", "close", "high" и "low" индекса доллара в отдельном окне. Таким образом, вы можете видеть изменение волатильности индекса и на протяжении свечи. Индикатор показывает значения, более близкие к нашему нормальному представлению о том, как формируется индекс.

Индекс доллара (USDX, DXY, DX) — мера стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют (которая часто соотносится с корзиной валют торговых партнеров США). Индекс растет, когда растет "сила" доллара по сравнению с остальными валютами.