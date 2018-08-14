美元 指数 (USDX, DXY, DX) 是美元相对于一篮子外币汇率的指数 (或衡量标准)，通常被称为美元篮子。 贸易伙伴的货币。 当美国指数上涨时 与其它货币相比，美元获得 "升值" (价值)。

该指数由 ICE (Intercontinental Exchange, Inc. 国际外汇公司) 维护和发布，注册商标为 "U.S. Dollar Index"。

它是美元价值相对于以下选择货币的加权几何平均数:

欧元 (EUR), 57.6% 权重。

日元 (JPY) 13.6% 权重。

英镑 (GBP), 11.9% 权重。

加币 (CAD), 9.1% 权重。

瑞典克朗 (SEK), 4.2% 权重。

瑞士法郎 (CHF) 3.6% 权重。

与 美元指数 指标相比，这个版本有点不同: 它不光显示一个数值，而是在单独的窗口中将美元指数的 "开盘价"，"收盘价"，"最高价" 和 "最低价" 显示为蜡烛。 通过这种方式，您可以看到美元指数内部柱线的波动也在发生变化，并且它显示的数值更接近于我们正常设想的指数形成方式。