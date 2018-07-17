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WAAB - MetaTrader 5脚本

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WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) 指标旨在判定当前趋势的方向和强度。 为此目的，使用来自两个指标的信号组合: Advanced_ADX 和布林带。

指标构建为直方图，当价格增长时，其柱线为绿色。 红色意味着下跌。 柱线 (任何颜色) 越长，趋势越强。

它有三个可配置参数:

  • ADX Period - ADX 计算周期;
  • BB Period - 布林带计算周期;
  • BB Applied price - 布林带的价格类型。.

计算:

WAAB = (TL-BL) * ADX

其中:

  • TL, BL - 布林带指标的上/下带边
  • DIP, DIM - ADX 指标的 +DI 和 -DI
  • 如果 DIP > DIM, 则直方条为绿色。
  • 如果 DIP < DIM, 则直方条为红色。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21170

VFO VFO

VFO (交易量流向振荡器) 的数值大于零为看涨且表示吸筹，而低于零的数值表示派发。 价格和指标值之间的差值可表示趋势即将发生变化。

UDP UDP

UDP (向上/向下百分比) 指标按所选时间段内的百分比显示烛条的方向，即向上/向下。

XMA XMA

XMA (数字自适应移动平均线) 指标是一条数字自适应移动平均线 XMA。 它使用数字滤波器计算移动平均值。

ZPF ZPF

ZPF (零点推力) - 零点推力指标。 它显示出市场气氛。