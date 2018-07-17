VFO (交易量流向振荡器) 的数值大于零为看涨且表示吸筹，而低于零的数值表示派发。 价格和指标值之间的差值可表示趋势即将发生变化。

UDP (向上/向下百分比) 指标按所选时间段内的百分比显示烛条的方向，即向上/向下。