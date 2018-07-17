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WAAB (Waddah Attar ADXxBollinger) 指标旨在判定当前趋势的方向和强度。 为此目的，使用来自两个指标的信号组合: Advanced_ADX 和布林带。
指标构建为直方图，当价格增长时，其柱线为绿色。 红色意味着下跌。 柱线 (任何颜色) 越长，趋势越强。
它有三个可配置参数:
- ADX Period - ADX 计算周期;
- BB Period - 布林带计算周期;
- BB Applied price - 布林带的价格类型。.
计算:
WAAB = (TL-BL) * ADX
其中:
- TL, BL - 布林带指标的上/下带边
- DIP, DIM - ADX 指标的 +DI 和 -DI
- 如果 DIP > DIM, 则直方条为绿色。
- 如果 DIP < DIM, 则直方条为红色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21170