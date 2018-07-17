代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PVO - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1359
等级:
(10)
已发布:
PVO.mq5 (16.61 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

PVO (百分比交易量振荡器) 指标表示交易量的动量。 它根据交易量计算两条移动平均线之间差值的百分比。

它有十个可配置的参数:

  • Show histogram - 是否显示直方图 (Yes/No);
  • Show PVO - 是否显示 PVO 线 (Yes/No);
  • Show Signal - 是否显示信号线 (Yes/No);
  • Fast MA period - 快速移动平均计算周期;
  • Fast MA method - 快速移动平均计算方法;
  • Slow MA period - 慢速移动平均计算周期;
  • Slow MA method - 慢速移动平均计算方法;
  • Signal period - 信号线计算周期;
  • Signal method - 信号线计算方法;
  • Calculation mode - 计算模式:
    • Absolute - 绝对值;
    • Relative - 相对值

计算:

Signal = MA(PVO, Signal period, Signal method)
Histogram = PVO - Signal

计算模式 绝对:

PVO = ShortMA - LongMA

计算模式 相对:

PVO = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

其中:

FastMA = MA(Volume, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA = MA(Volume, Slow MA period, Slow MA method)

Volume - 逐笔报价交易量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21165

MPO MPO

MPO (中点振荡器) 指标显示围绕其中心点不含趋势分量的价格走势。 它显示两条线: 价格走势线和信号线。 中心线 (MidPoint) 是振荡器的零轴。

LeManStop LeManStop

趋势跟踪指标 LeManStop 是 LeMan 系统的代表，并在图表中显示现有持仓的止损价位。 它为多头和空头持仓绘制两条止损线，以不同颜色显示。

RMI RMI

RMI (运行中位数指标) 指标是具有 "运行中位数" 过滤算法的移动平均线。

SS SS

SS (随机堆栈) 指标代表 8 个一组具有不同参数的随机振荡器指标，统一到单个计算过程中。