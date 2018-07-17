请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PVO (百分比交易量振荡器) 指标表示交易量的动量。 它根据交易量计算两条移动平均线之间差值的百分比。
它有十个可配置的参数:
- Show histogram - 是否显示直方图 (Yes/No);
- Show PVO - 是否显示 PVO 线 (Yes/No);
- Show Signal - 是否显示信号线 (Yes/No);
- Fast MA period - 快速移动平均计算周期;
- Fast MA method - 快速移动平均计算方法;
- Slow MA period - 慢速移动平均计算周期;
- Slow MA method - 慢速移动平均计算方法;
- Signal period - 信号线计算周期;
- Signal method - 信号线计算方法;
- Calculation mode - 计算模式:
- Absolute - 绝对值;
- Relative - 相对值
计算:
Signal = MA(PVO, Signal period, Signal method) Histogram = PVO - Signal
计算模式 绝对:
PVO = ShortMA - LongMA
计算模式 相对:
PVO = (FastMA - SlowMA) / SlowMA
其中:
FastMA = MA(Volume, Fast MA period, Fast MA method) SlowMA = MA(Volume, Slow MA period, Slow MA method)
Volume - 逐笔报价交易量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21165