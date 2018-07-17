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GB (高斯波段) 指标的工作方式与标准指标布林带的工作方式相同。 然而，与前者不同，它的中心线和偏差线采用高斯方法进行滤波。 它在中心线的每一侧也有两条偏差线。
它有五个配置参数:
- Period - 计算周期;
- Deviation period - 偏差计算周期;
- First multiplier - 第一级偏差的乘数;
- Second multiplier - 第二级偏差的乘数;
- Applied price - 计算所用价格类型。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21162
DMX
DMX (双极 DMI) 指标使用标准 ADX 指标进行计算。 然而，与此相比，它将数据显示为含有一条信号线的振荡器，且延迟更短。CA
CA (校正平均值) 指标，也称为优化移动平均线。 该指标的益处在于，时间序列的当前值必须超过当前阈值，该阈值取决于指标线跟随价格的波动率，避免趋势中的假信号。