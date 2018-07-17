该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。

DMX (双极 DMI) 指标使用标准 ADX 指标进行计算。 然而，与此相比，它将数据显示为含有一条信号线的振荡器，且延迟更短。

GB (高斯波段) 指标的工作方式与标准指标布林带的工作方式相同。 然而，与前者不同，它的中心线和偏差线采用高斯方法进行滤波。 它在中心线的每一侧也有两条偏差线。