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CA (校正平均值) 指标，也称为优化移动平均线。 该指标的益处在于，时间序列的当前值必须超过当前阈值，该阈值取决于指标线跟随价格的波动率，避免趋势中的假信号。
该指标有三个可配置参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 计算方法;
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
CA = PrevCA + k * (MA-PrevCA)
其中:
MA - MA(Applied price, Period, Method)
如果 diff2 > Dev:
k = 1-Dev / diff2
否则:
k = 0
Dev = StdDev*StdDev StdDev - Standard deviation(Applied price,Period) diff2 = diff * diff, diff = PrevCA - MA
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21160
ASO
ASO (平均情绪振荡器) 指标显示一般市场气氛。SymbolX_Candle
该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。