该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。

例如:

EUR 指数计算为 (EUR / USD) * USDX;

CHF 指数计算为 USDX / (USD / CHF)。

指标必须配置输入:

Instrument - 指数计算的对应金融产品名称;

- 指数计算的对应金融产品名称; Invert the graph - 倒置指标图形。

应当注意的是，六种货币对用于计算指数，即: EURUSD，USDJPY，GBPUSD，USDCAD，USDSEK 和 USDCHF; 必须额外加载这些品种的所有必要历史记录才能获得正确的显示。 这需要一些时间。 这意味着，在第一次运行或切换图表时间帧时，指标将首先加载历史记录，然后才计算并显示所需货币的指数。 该指标适用于任何货币对的图表。

图例 1. SymbolX_Candle EUR 指数





图例 2. SymbolX_Candle AUD 指数





图例 3. SymbolX_Candle JPY 指数





图例 4. SymbolX_Candle RUB 指数