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SymbolX_Candle - MetaTrader 5脚本

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该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。

例如:

  • EUR 指数计算为 (EUR / USD) * USDX;
  • CHF 指数计算为 USDX / (USD / CHF)。

指标必须配置输入:

  • Instrument - 指数计算的对应金融产品名称;
  • Invert the graph - 倒置指标图形。

应当注意的是，六种货币对用于计算指数，即: EURUSD，USDJPY，GBPUSD，USDCAD，USDSEK 和 USDCHF; 必须额外加载这些品种的所有必要历史记录才能获得正确的显示。 这需要一些时间。 这意味着，在第一次运行或切换图表时间帧时，指标将首先加载历史记录，然后才计算并显示所需货币的指数。

该指标适用于任何货币对的图表。

图例 1. SymbolX_Candle EUR 指数

图例 1. SymbolX_Candle EUR 指数


图例 2. SymbolX_Candle AUD 指数

图例 2. SymbolX_Candle AUD 指数


图例 3. SymbolX_Candle JPY 指数

图例 3. SymbolX_Candle JPY 指数


图例 4. SymbolX_Candle RUB 指数

图例 4. SymbolX_Candle RUB 指数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21158

SymbolX SymbolX

该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。

Ang_Zad_C_Hist_Candle Ang_Zad_C_Hist_Candle

基于 Ang_Zad_C_Hist 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。

ASO ASO

ASO (平均情绪振荡器) 指标显示一般市场气氛。

CA CA

CA (校正平均值) 指标，也称为优化移动平均线。 该指标的益处在于，时间序列的当前值必须超过当前阈值，该阈值取决于指标线跟随价格的波动率，避免趋势中的假信号。