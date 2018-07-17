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SymbolX - MetaTrader 5脚本

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该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。

例如:

  • EUR 指数计算为 (EUR / USD) * USDX;
  • CHF 指数计算为 USDX / (USD / CHF)。

指标有一个输入参数:

  • Instrument - 指数计算的对应金融产品名称。

应当注意的是，六种货币对用于计算指数，即: EURUSD，USDJPY，GBPUSD，USDCAD，USDSEK 和 USDCHF; 必须额外加载这些品种的所有必要历史记录才能获得正确的显示。 这需要一些时间。 这意味着，在第一次运行或切换图表时间帧时，指标将首先加载历史记录，然后才计算并显示所需货币的指数。

该指标适用于任何货币对的图表。

图例 1. EUR 指数

图例 1. EUR 指数


图例 2. RUB 指数

图例 2. RUB 指数


图例 3. SEK 指数

图例 3. SEK 指数


图例 4. USD 指数

图例 4. USD 指数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21157

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基于 Ang_Zad_C_Hist 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。

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Atr 精简版指标计算平均价格运动

SymbolX_Candle SymbolX_Candle

该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 它基于 SymbolX 指标，但用四个价格计算: 以一个收盘价替代 OHLC。

ASO ASO

ASO (平均情绪振荡器) 指标显示一般市场气氛。