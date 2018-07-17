该指标使用美元指数计算给定货币的指数。 六个货币对的收盘价用于计算指数。

例如:

指标有一个输入参数:

应当注意的是，六种货币对用于计算指数，即: EURUSD，USDJPY，GBPUSD，USDCAD，USDSEK 和 USDCHF; 必须额外加载这些品种的所有必要历史记录才能获得正确的显示。 这需要一些时间。 这意味着，在第一次运行或切换图表时间帧时，指标将首先加载历史记录，然后才计算并显示所需货币的指数。

该指标适用于任何货币对的图表。