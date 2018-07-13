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Ang_Zad_C - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Ang_Zad_C.mq5 (18.43 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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真实作者: ANG3110

含主线和信号线的趋势跟踪指标，绘制为彩色云。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入                                      |
//+----------------------------------------------+
input double ki=4.000001;                        // 指标平滑比率
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;           // 价格类型常数
input int PriceShift=0;                          // 指标垂直位移点数
input int Shift=0;                               // 指标水平位移的柱线数

图例 1. Ang_Zad_C

图例 1. Ang_Zad_C

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21152

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