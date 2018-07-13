代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XPeriodCandle_main - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1027
等级:
(10)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XPeriodCandle_main.mq5 (16.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在主图表中 XPeriodCandle 指标

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. 在烛条图表中的 XPeriodCandle_main 指标

图例 1. 在烛条图表中的 XPeriodCandle_main 指标


图例 2. 在柱线图表中的 XPeriodCandle_main 指标

图例 2. 在柱线图表中的 XPeriodCandle_main 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21142

XPeriodCandleRange_HTF XPeriodCandleRange_HTF

XPeriodCandleRange 指标，输入参数中有时间帧选项

XPeriodCandleRange XPeriodCandleRange

一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。

Exp_XPeriodCandle_X2 Exp_XPeriodCandle_X2

趋势跟踪交易系统 Exp_XPeriodCandle_X2 基于两个指标的信号: XPeriodCandle 和 XPeriodCandle_HTF。

XPeriodCandle_main_HTF XPeriodCandle_main_HTF

XPeriodCandle_main 指标，其输入参数中有时间帧选项。