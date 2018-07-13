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XPeriodCandle_main - MetaTrader 5脚本
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在主图表中 XPeriodCandle 指标
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。
图例 1. 在烛条图表中的 XPeriodCandle_main 指标
图例 2. 在柱线图表中的 XPeriodCandle_main 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21142
XPeriodCandleRange_HTF
XPeriodCandleRange 指标，输入参数中有时间帧选项XPeriodCandleRange
一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。
Exp_XPeriodCandle_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_XPeriodCandle_X2 基于两个指标的信号: XPeriodCandle 和 XPeriodCandle_HTF。XPeriodCandle_main_HTF
XPeriodCandle_main 指标，其输入参数中有时间帧选项。