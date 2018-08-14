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Hikkake 形态 (内嵌日级假突破) - MetaTrader 5脚本

Flavio Javier Jarabeck
Flavio Javier Jarabeck

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4.6 (554)
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Hikkake 形态 (内嵌日级假突破) 指标是基于虚假突破的交易策略。 将 Dan Chesler 于 2004 年 4 月发表在活跃交易者杂志 "Hikkake 形态的交易假动作" 的文章转换为 MQL5 代码，。

基本的 Hikkake 形态包括两根价格柱线 — 两个小时柱线，两根日级柱线，两根周级柱线等。 形态中的第一根柱线是一根内嵌柱线，它只是一根高低点均被前一根柱线覆盖的柱线。 对于空头 Hikkake 设置，形态中的第二根柱线必须比先前 (内嵌) 柱线高点更高且低点更高，或者对于多头 Hikkake 设置，比先前 (内嵌) 柱线低点更低且高点更低。

此形态概念的本质在于捕获这两根柱线。 行情刚刚从内嵌柱线突破。 交易者有望在突破方向上与行情保持一致。

然而，正如运动员在适当时机会抢步甩掉对手一样，行情也是如此。 市场的真实意图只有在它开始与最初突破方向背道而驰之后才会变得清晰。 与所有形态一样，在行动之前等待验证迹象是很重要的。

对于 Hikkake 形态，除非价格超过内嵌柱线的高点 (对于多头设置) 或低于内嵌柱线的低点 (对于空头设置)，否则不应该预期虚假走向。 验证必须在 Hikkake 形态的三根柱线内进行，否则应忽略该形态。

Dan Chesler

Dan Chesler 的完整文章: 点击此处

我们根据 Dan 的理论从头开发了这款指标。

  • 当识别出形态时，该指示器显示 3 个大圆点。
  • 在此之后，在接下来的 3 根蜡烛上，将显示小圆点，以确定交易的理论入场点。
  • 当价格达到理论入场点时，会出现买入/卖出箭头。

发现 Hikkake 形态

希望这个指标对社区有所帮助！

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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21137

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