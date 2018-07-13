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Vortex_Difference - MetaTrader 5脚本

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VORTEX 差值振荡器以直方图显示 Vortex 指标的 +VI 和 -VI 之间的差值。

为使其正常运行，无需提供 Vortex 指标 - 指标内部独立计算它。

它有一个输入参数:

  • Period - Vortex 指标计算周期。

计算:

Diff = +VI - (-VI)

其中:

+VI = 100 * svip / satr,
-VI = 100 * svim / satr

其中:

svip = SMA(iVIP, Period)
svim = SMA(iVIM, Period)
satr = SMA(ATR, Period)
iVIP = Abs(High - PrevLow)
iVIM = Abs(Low - PrevHigh)

图例 1. Vortex 差值指标

图例 1. Vortex 差值指标

图例 2. Vortex 差值指标和 Vortex

图例 2. Vortex 差值指标和 Vortex

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21116

Vortex Vortex

趋势跟踪指标 Vortex。

TCI TCI

TCI (交易通道指数) 指标。

Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus

基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。

Exp_XPeriodCandle Exp_XPeriodCandle

一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。