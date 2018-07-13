VORTEX 差值振荡器以直方图显示 Vortex 指标的 +VI 和 -VI 之间的差值。

为使其正常运行，无需提供 Vortex 指标 - 指标内部独立计算它。

它有一个输入参数:

Period - Vortex 指标计算周期。

计算: Diff = +VI - (-VI) 其中: +VI = 100 * svip / satr, -VI = 100 * svim / satr 其中: svip = SMA(iVIP, Period) svim = SMA(iVIM, Period) satr = SMA(ATR, Period) iVIP = Abs(High - PrevLow) iVIM = Abs(Low - PrevHigh)

图例 1. Vortex 差值指标

图例 2. Vortex 差值指标和 Vortex