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VORTEX 差值振荡器以直方图显示 Vortex 指标的 +VI 和 -VI 之间的差值。
为使其正常运行，无需提供 Vortex 指标 - 指标内部独立计算它。
它有一个输入参数:
- Period - Vortex 指标计算周期。
计算:
Diff = +VI - (-VI)
其中:
+VI = 100 * svip / satr, -VI = 100 * svim / satr
其中:
svip = SMA(iVIP, Period) svim = SMA(iVIM, Period) satr = SMA(ATR, Period) iVIP = Abs(High - PrevLow) iVIM = Abs(Low - PrevHigh)
图例 1. Vortex 差值指标
图例 2. Vortex 差值指标和 Vortex
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21116
Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus
基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。Exp_XPeriodCandle
一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。